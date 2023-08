Alessia Ambrosi, la deputata meloniana posta le foto al mare col fidanzato (politico) e attacca gli hater: «Chi critica è un cavernicolo»

di Redazione web

Alessia Ambrosi risponde alle critiche per gli scatti al mare con il fidanzato, il leader dell'SPÖ (partito socialdemocratico austriaco) Georg Dornauer. La deputata di Fratelli d'Italia ha pubblicato un lungo messaggio su X, nel quale ha rivendicato la scelta di pubblicare le foto. «Ho letto, con attenzione, la ridda di posizioni sulla foto in spiaggia in cui io e il mio fidanzato ci baciamo - si legge nel post della politica meloniana - Ringrazio per le tantissime manifestazioni pubbliche e private di affetto, simpatia e sostegno; prendo anche ovviamente atto di come, nel 2023, ancora incredibilmente persista una componente post-cavernicolare, sia pure sempre più minoritaria, la quale trova da eccepire sul fatto che una politica possa avere un privato e magari (perché no?) esserne fiera e non sentirsi obbligata a nasconderlo».

«Se qualcuno lo avesse purtroppo dimenticato, ricordo a tutti che è bello essere innamorati e baciarsi sulla spiaggia, ovviamente non mancando di rispetto a nessuno. Il male, se proprio del male si vuol trovare in questa immagine, è come sempre solo negli occhi di chi lo vede. Ps. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente zia Marina per il bellissimo costume che ha cucito a mano per me!», conclude.

La risposta del fidanzato

Anche Georg Dornauer ha commentato la notizia, ma con altro spirito. «Queste foto delle nostre vacanze sono apparse contro la mia volontà, soprattutto perché continuo a pensarla come prima: la politica è politica e il privato è privato», ha detto “Tiroler Tageszeitung”.

