Meloni in Puglia e Albania, Conte a Saturnia, Schlein top secret: l'estate dei leader italiani, tra hotel di lusso e salario minimo

Un anno fa erano impegnati con la campagna elettorale per le elezioni speciali dopo la caduta del governo Draghi. Quest'anno i politici italiani hanno recuperato, passando le vacanze estive con il "cuore più leggero", tra l'Italia e qualche meta estera. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in Albania, ospite del presidente Edi Rama. Una visita veloce all'omologo a Valona, raggiunta con un traghetto di linea, insieme al compagno Andrea Giambruno e alla figlia Ginevra, ovviamente. Le vacanze della premier, però, sono principalmente in Puglia, come la maggior parte dei suoi colleghi. E Repubblica parla di un incontro top secret in barca, con Tony Blair, ex primo ministro inglese e tutt'ora molto influente nella politica del Regno Unito.

Si distingue Giuseppe Conte (lui pugliese di Foggia), che avrebbe scelto le terme di Saturnia, in Toscana, per non dare nell'occhio. Il resort scelto a sorpresa dall'ex presidente del Consiglio costa tra i 600 e i 1.400 euro al giorno, a seconda del trattamento, riporta il Corriere della Sera. "Giuseppi" aveva fatto discutere lo scorso inverno, quando era stato fotografato al Savoia di Cortina d'Ampezzo da Dagospia, resort da 2.500 euro a notte. Insieme a lui, anche adesso come lo scorso Natale, la compagna Olivia Paladino.

Sabrina Ferilli su Giorgia Meloni: «È capo di un governo di destra, quello è e quello fa. Io sto a sinistra»

L'estate dei leader

La Puglia sarà cara per la maggior parte degli italiani, ma resta la meta preferita dei politici.

Vola all'estero con famiglia al seguito anche il numero uno di Azione, Carlo Calenda, a spasso per la Francia con moglie e i tre figli. L'ex alleato Renzi ha scelto le Dolomiti, ma sui social continua la battaglia sul salario minimo, che sarà tema principale al ritorno a Roma.

In calo, dopo la morte di Silvio Berlusconi, la Sardegna. L'isola, una volta meta preferita del Cav, che invitava spesso alleati e colleghi per meeting speciali nella sua villa in Costa Smeralda, ora non sembra interessare a Palazzo Chigi. Chissà che Marta Fascina, per onorare l'ex compagno scomparso, non sia andata proprio a Villa Certosa.

