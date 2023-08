Sabrina Ferilli su Giorgia Meloni: «È capo di un governo di destra, quello è e quello fa. Io sto a sinistra»

di Redazione Web

Quante cose nascoste in una risata… Tante, soprattutto se la risata ha le fossette irresistibili di Sabrina Ferilli, 57 anni che non è solita a parlare della sua vita privata, ma nelle ultime ore ha fatto una piccola eccezione. Negli anni, l'attrice, è stata trasformata in paladina nazional popolare della sinistra esprimendo le sue idee sempre senza timore. E lo ha fatto anche in una delle sue ultime interviste esprimendo il suo pensiero riguardo alla politica attuale che governa il Pese. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Le parole di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli ha espresso apertamente il suo pensiero riguardo a Elly Schlein. «È troppo radicale e fa fatica a convogliare l’interesse di tutti - ha sottolineato nell'intervista a Vanity Fair -. Faccio l’esempio della scuola: l’Italia ha livelli di analfabetismo e di abbandono scolastico preoccupanti, non è stato fatto nulla e la sinistra è stata al governo per tanti anni. Se non coltivi le nuove generazioni, la cultura, come fai a far crescere il Paese? Ma mi viene in mente anche il diritto all’aborto: la sinistra, pur potendo, non ha mai affrontato il problema degli obiettori di coscienza, che di fatto rendono inapplicabile la legge 194.

Riguardo a Giorgia Meloni, l'attrice continua ad avere una sua opinione e a camminare sui suoi passi senza cambiare idea. Decisa, ferma e determinata. «Giorgia Meloni? È un capo di un governo di destra, e quello è, quello fa - ha sottolineato Sabrina Ferilli -. Io sto a sinistra e su tanti temi sono molto distante. Dicono: è preparata. Ma che fosse preparata lo sapevo anche prima».

Poi, ha aggiunto: «L’errore della sinistra sotto elezioni e stato quello di dire: non votatela perché è fascista, invece di proporre alternative. I sondaggi la danno ancora ben salda, evidentemente la gente è soddisfatta. Ma faccio anche la tara di chi sono io».

