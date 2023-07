Sabrina Ferilli litiga con una concorrente a Tu si que vales per il kamasutra: ecco cosa è successo

di Redazione Web

Sabrina Ferilli ha subito acceso la nuova edizione di Tu si que vales. In questi giorni agli studi Elios di Roma hanno registrato le prime puntate del programma di Canale 5 che sarà condotto nuovamente da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Un volto nuovo è quello di Luciana Littizzetto che sostituisce il posto in giuria dopo l’addio di Teo Mammucari.

Stando alle anticipazioni di Superguida Tv, durante la registrazione però Sabrina Ferilli, vittima di uno scherzo orchestrato da Maria De Filippi, avrebbe litigato con una finta concorrente che le chiedeva di imparare alcune posizioni del kamasutra.

I toni erano già caldi dopo l'esibizione di un concorrente terrapiattista, no vax e negazionista in generale, contro il quale si è scagliato l'intero pubblico, chiusa questa parentesi è andato in scena lo scherzo.

Lo scherzo

Una signora ha litigato con l’attrice dopo aver ripetuto più volte alla Ferilli le posizioni del kamasutra affinché potesse impararle bene e mettere in pratica nel migliore dei modi gli insegnamenti ricevuti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Luglio 2023, 14:19

