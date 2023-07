Giulia Stabile porta la pizza a Sabrina Ferilli: la risposta dell'attrice è esilarante

di Redazione web

Giulia Stabile e Sabrina Ferilli sono due delle protagoniste dello show televisivo Tu Si Que Vales che va in onda su Canale 5 in autunno. La ballerina, che sarà la nuova conduttrice del programma e sostituirà, quindi, Belen Rodriguez, ha un rapporto molto complice con l'attrice romana che è una dei giudici del talent di Maria De Filippi. Nelle ultime storie pubblicate su Instagram le due si "punzecchiano" a vicenda.

Nelle sue ultime storie Instagram, Giulia Stabile ha pubblicato un video in cui apre un cartone della pizza e mostra il contenuto ai suoi fan, taggando, poi, Sabrina Ferilli e scrivendo: «Arriviamo». Ovviamente, la ballerina si riferisce al fatto che sia lei che l'attrice si stiano recando a registrare le nuove puntate di Tu Si Que Vales che andrà in onda il prossimo autunno.

La risposta di Sabrina Ferilli a Giulia, è davvero divertente perché l'attrice pubblica un altro video in cui apre una confezione con della pizza ripiena di prosciutto e ridendo, a mo' di vittoria (ovvero "la mia pizza è più buona della tua"), scrive: «Figurati», aggiungendo l'emoticon con l'occhiolino.

Infine, Sabrina Ferilli pubblica una storia in cui si trova in sala trucco e la make up artist le sta sistemando le sopracciglia, le due, però, scoppiano in una risata fragorosa e l'attrice scrive: «Non lei che dopo 30 minuti sta ancora cercando di disegnare le mie sopracciglia».

