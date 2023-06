Giulia Stabile, Rudy Zerbi e il dolce post: «A te ci pensa il vice papà». L'ex di Amici sul palco di LoveMi con Fedez

di Redazione web

Giulia Stabile e Rudy Zerbi hanno stretto un bellissimo rapporto di amicizia, fin dai tempi in cui la ballerina era un'allieva della scuola di Amici. Il professore del programma televisivo è sempre stato un fan della vincitrice del talent che, in questi giorni, si trova a Milano per vari progetti lavorativi. Infatti, se, alcuni giorni fa, Giulia ha calcato il palco dove, poi, si è esibita Rosalia, questa sera, martedì 27 giugno, ballerà in Piazza Duomo in occasione del LoveMi, il concerto organizzato da Fedez. Rudy le ha dedicato delle dolci parole su Instagram.

Giulia Stabile in lacrime al concerto di Rosalia: «Questo è l'effetto che mi fa»

Il post di Rudy Zerbi per Giulia Stabile

Rudy Zerbi ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in compagnia di Giulia Stabile e nella didascalia ha scritto: «Quando la ragazza è a Milano, ci pensa il vice papà», aggiungendo tante emoticon con le lacrime dalle risate. Infatti, la vincitrice di Amici 2021, questa sera si esibirà sul palco del LoveMi, il concerto benefico organizzato da Fedez. Il professore del talent e la ballerina hanno pranzato insieme e hanno, poi, pubblicato varie storie sui propri profili Instagram. Rudy ha ordinato toast, salmone e avocado, mentre, Giulia si è gustata pancake e uova all'occhio di bue.

La gag di Giulia Stabile con Fedez

Nelle ultime storie che Fedez ha pubblicato, chiede a Giulia se sia pronta per la serata e, poi, dice: «Le sto lontano perché dicono che io puzzi», allora la ballerina gli si avvicina e dopo un'annusatina veloce ride ed esclama: «È vero, confermo!».

