Kate e Federer, gioco di sguardi nel dietro le quinte della partita a Wimbledon

La Principessa del Galles si è divertita di recente quando ha preso parte a Wimbledon per giocare a tennis insieme a Roger Federer. Ma non era tutto ciò che la principessa faceva all'All England Tennis Club.

Domenica scorsa, gli account Instagram ufficiali del Principe e della Principessa del Galles e di Wimbledon hanno condiviso altre immagini di Kate Middleton in cui si può osservare, dietro le quinte, un gioco di sguardi tra Kate e il campione, che non è passato inosservato. Solo amicizia o complicità?

Lo stile di Kate Middleton

Le foto mostrano la Principessa in completini bianchi da tennis, canotta e gonnellino, mentre si esercita nel lancio e nella presa delle palline durante la trainig session dei raccattapalle e, tra il perfezionare la sua postura per stare dritta in piedi a bordo campo, non è sfuggito qualche sguardo tra i due.

Rilassata e sicura di sé, i capelli di Kate erano raccolti in una coda di cavallo ordinata, trucco naturale e tutto pronto per l'evento.

«I #Wimbledon Ball Boys and Girls giocano un ruolo fondamentale nei campionati. Siamo andati a trovarli durante una giornata di allenamento con @rogerfederer», si legge sui social.

I commenti dei fan

Un fan sui social ha scritto: «Sembra una tennista, se non fossimo consapevoli che è una principessa, l'avremmo scambiata per un'atleta». Sentimento comune condiviso da molti altri, tra cui un secondo follower che ha commentato: «In una vita diversa penso che la Principessa del Galles avrebbe potuto essere una sportiva di successo» e, ancora: «Sembra una tennista professionista! È bello vederla giocare a questo sport con il miglior giocatore là fuori!».

Agli appassionati della Royal Family, non è però sfuggito un dettaglio particolare in cui, la principessa ha lanciato qualche sguardo in più al giocatore di tennis con cui condivide la passione per lo sport.

Kate Middleton è una grande fan del tennis e fa da patron dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, unendo le forze con l'otto volte campione di Wimbledon Roger Federer per celebrare i Ball Boys and Girls (BBG) di Wimbledon e l'allenamento che diventerà un cortometraggio per YouTube.

I Campionati di Wimbledon 2023 si svolgeranno dal 3 al 16 luglio.

Ai fan, tuttavia, resta un dubbio: sarà solo amicizia o c'è una certa complicità tra la principessa Kate e king Roger?

