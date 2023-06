Kate in rosso incanta al Royal Ascot: l'accessorio dell'outfit da 86 euro stupisce i fan

Il principe William e la principessa Kate sono stati i protagonisti dell'ultima giornata del Royal Ascot, l'evento della stagione. Nonostante possa sembrare una semplice gara di corse per cavalli, si tratta di un vero e proprio evento storico celebrato da oltre 300 anni, in cui si assiste per cinque giorni alle gare ippiche all'ippodromo Ascot. L'evento ogni giorno ha un proprio dress code, partendo dal primo giorno, il più importante, il Royal Enclosure, per poi concludersi con la giornata finale, dove il principe e la principessa del Galles hanno premiato il vincitore della gara.

Kate e William hanno fatto la loro entrata, in grande stile, sulla carrozza, insieme alla principessa Beatrice e il marito Edoardo Mapelli Mozzi. Erano attesi dall'inizio dell'evento e non hanno di certo deluso le aspettative.

Tra l'altro, ai fan della principessa Kate non è passato inosservato il dettaglio cheap (solo 86 euro), di che cosa si tratta? Andiamolo a scoprire insieme.

