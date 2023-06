Giulia Stabile in lacrime al concerto di Rosalia: «Questo è l'effetto che mi fa»

di Redazione web

Giulia Stabile non ha mai nascosto di essere una grande fan della popstar spagnola Rosalia e di conoscere a memoria tutte le sue canzoni. Ad esempio, con il suo brano "TKN" è entrata a far parte di Amici, il talent show più famoso d'Italia e, qualche tempo fa, la cantante ha anche iniziato a seguirla su Instagram. Nelle ultime storie pubblicate, la ballerina spiega con video e immagini cosa abbia significato per lei assistere al concerto della sua artista preferita che, proprio ieri, venerdì 23 giugno, si è esibita a Milano.

La storia Instagram di Giulia Stabile

Giulia Stabile ha ballato sullo stesso palco in cui si è esibita Rosalia, ovvero all'Ippodromo di Milano. La ballerina, infatti, era ospite della cantante sudamericana Yendry, che ha aperto lo show alla popstar di caratura mondiale. Finito la tranche d'apertura, ecco che è cominciato lo spettacolo di Rosalia che, Giulia ha potuto seguire un po' dietro le quinte e un po' da spettatrice e quindi sul prato come il resto del pubblico.

L'ex allieva di Amici ha documentato tutto sui social ed ha anche mostrato ai suoi follower l'effetto che le fa la cantante, che segue da quando è diventata conosciuta in tutto il mondo. Giulia, quando sente Rosalia cantare si emoziona e, infatti, ha scritto: «Questo è l'effetto che mi fa un suo concerto».

La fine della storia con Sangiovanni

Quello che sta vivendo Giulia è un periodo molto positivo, almeno per quanto riguarda la sua carriera. La ballerina non sta attraversando un momento facile per quanto riguarda la sua vita privata, dato che, la sua storia d'amore con Sangiovanni è giunta al termine.

