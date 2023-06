Giulia Stabile e il giallo del mazzo di fiori: «Io sono mia, ma oggi anche un po' tua». Con chi ce l'ha?

di Redazione web

Giulia Stabile è una delle vincitrici del talent show più famoso di tutta Italia, ovvero Amici, del quale, ora, è una delle ballerine della squadra dei professionisti. L'ormai ex fidanzata di Sangiovanni ha sempre colpito tutti per la sua grande tecnica nel ballo e le attenzioni sono arrivate anche da popstare mondiali, quali, ad esempio, Rosalia, la cantante spagnola da milioni di ascolti che, recentemente, ha cominciato a seguire Giulia su Instagram. Proprio la popstar ha mandato un pensiero carino alla ballerina.

Giulia Stabile, il compleanno dei 21 anni «circondata d'amore» ma senza Sangiovanni

Giulia Stabile si sfoga sui social: «È un periodo buio, sono stanca di lottare e versare lacrime»

La storia Instagram di Giulia Stabile

Giulia Stabile utilizza, come del resto un po' tutti gli adolescenti, il suo profilo Instagram come una specie di diario virtuale nel quale condivide video e foto in compagnia dei colleghi ballerini o degli amici. La professionista del talent, però, posta spesso video in cui mostra le sue coreografie o i suoi balletti e, spesso, a fare da background alle sue creazioni ci sono le canzoni della popstar spagnola Rosalia. Giulia è sempre stata una sua grande fan e, infatti, è entrata ad Amici proprio ballando sopra il brano "TKN". Nell'ultima storia che ha pubblicato mostra il pensiero da parte della cantante: un mazzo di fiori rossi con su scritto «Io sono mia, però, oggi anche un po' tua. Baci, Rosalia», verso del brano "Tuya".

Giulia Stabile ballerina per Rosalia

Effettivamente, Giulia Stabile, questa sera, venerdì 23 giugno, si esibirà con la cantante Yendry che aprirà il concerto di Rosalia a Milano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Giugno 2023, 18:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA