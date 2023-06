Sangiovanni e Giulia Stabile, è finita davvero? Lui rompe il silenzio: ecco cos'ha detto

di Redazione web

Sangiovanni e Giulia Stabile, ultimamente, hanno molto fatto parlare di sé perché sono diverse settimane che non compaiono più insieme sui social e nemmeno in pubblico. I due non si sono mai esposti troppo sull'argomento, anche se, alcune dichiarazioni che hanno rilasciato fanno pensare a una rottura definitiva e, quindi, alla chiusura della loro relazione. Dopo l'intervista in cui la ballerina parlava del cantante, adesso è toccato a lui esprimere il suo pensiero.

Le dichiarazioni di Sangiovanni

Sangiovanni e Giulia Stabile sono sempre stati molto riservati sulla loro relazione, preferendo tenere per sé i momenti più intimi e i ricordi più belli senza, insomma, doverli sbandierare troppo sui social. Essendo due personaggi in vista, però, i fan hanno notato subito che negli ultimi tempi qualcosa tra loro si era incrinato, nonostante né il cantante né la ballerina abbiano rilasciato alcuna dichiarazione in merito.



Tuttavia, durante un'intervista a Cosmopolitan nel contesto di Radio Italia Live, a Sangiovanni è stato chiesto cosa porterebbe con sé se il mondo dovesse finire. L'ex allievo di Amici ha, quindi, risposto: «Cosa porterei con me alla fine del mondo? Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo». Non ha mai fatto menzione di Giulia ma ha parlato di una ragazza in generale. È la conferma definitiva della rottura?

Le parole di Giulia Stabile

Giulia Stabile, invece, durante un'intervista rilasciata a Grazia, quando le era stato chiesto di Sangiovanni, aveva semplicemente risposto: «Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore». Affermazione che i fan hanno giudicato come la conferma che l'amore tra i due è giunto al capolinea.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 18:30

