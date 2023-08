Sabrina Ferilli, bikini in barca e la mossa che fa infuriare i fan: «E a noi uomini?». Ecco cosa è successo

di Redazione web

Sabrina Ferilli è nota per le sue doti attoriali e per la semplicità con cui si mostra al suo pubblico. Ma questa volta, pare che i suoi fan non le riescano a perdonare una mossa. L'attrice, infatti, ha condiviso un video in barca sul suo account social: capelli al vento, occhiolino in telecamera e un bikini in primo piamo. Qualcosa però è andato storto: ecco cosa è successo.

Sabrina Ferilli litiga con una concorrente a Tu si que vales per il kamasutra: ecco cosa è successo

Sabrina Ferilli nel film di Pieraccioni: «Quanta ipocrisia in Italia sulla prostituzione»

La mossa che ha infastidito i fan

Sabrina Ferilli ha scritto nella didascalia del video: «Buona estate a tutte le donne 🌊☀️». In molti si sono domandati perché dedichi solo al genere femminile tale augurio: «Noi maschietti non ci meritiamo una bella estate?», le chiede un utente. Un altro account invece le fa notare che, nonostante sia a sempre stata vicina al suo pubblico, con la foto in barca avrebbe cercato di ostentare come fanno la maggior parte dei vip.

I complimenti

Non tutti però sono dello stesso parere e in molti, maschi e femmine che siano, hanno rigraziato la showgirl per l'augurio e le hanno fatto i complimenti per la «splendida forma fisica» e per il «sorriso solare che migliora l'umore».

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 18:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA