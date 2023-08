Scappano dal ristorante, ma il titolare li raggiunge: preso a calci e pugni dalla coppia

di Redazione Web

Nell'estate in cui da tutta Italia imperversano le segnalazioni degli scontrini folli, ecco spuntare come funghi anche i clienti "furbetti" che tentano la fuga dal ristorante. L'ultimo caso arriva da Como e la situazione è degenerata e, a farne le spese, è stato il ristoratore. Una coppia di fidanzati, infatti, dopo aver pranzato è fuggita dal locale, con la scusa della sigaretta.

I due sono usciti e hanno provato a scappare senza pagare il conto. Ma il ristorante li ha inseguiti e raggiunti, chiedendo che venisse pagato quanto consumato. La reazione dei due, però, non è stata quella sperata dall'uomo.

Calci e pugni al ristoratore

La coppia, non solo non si è scusata saldando il conto, ma per tutta risposta ha picchiato l'uomo con calci e pugni, fino a quando non è arrivata la polizia. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di ieri. La coppia, composta da un 25enne comasco con precedenti penali e da una 21enne di Vimercate, ha pranzato provando a non pagare il conto di 45 euro.

Il ristoratore, un cittadino cinese 47enne residente a Milano, non si è dato per vinto.

La coppia, invece, è stata portata in Questura per l’identificazione e denunciata per insolvenza fraudolenta e lesioni personali.

Ultimo aggiornamento: Sabato 26 Agosto 2023, 20:00

