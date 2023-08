Scappano dal ristorante di sushi senza pagare il conto, il titolare pubblica le foto sui social: «Tornate o le mando alla polizia»

di Manlio Biancone

«Non so che educazione abbiate ricevuto dai vostri genitori e mi spiace molto per loro, ma se non volete che mandiamo queste immagini in alta qualità alla Polizia e ricevere la conseguente denuncia a casa, siete pregati di venire a saldare il vostro conto». Così hanno scritto su Facebook i titolari del ristorante "Sensei Sushi" di Avezzano, allegando ovviamente le foto di una coppia che si è allontanata senza pagare dopo aver consumato una lauta cena a base di pesce.

A raccontarlo è lo stesso titolare: l'altra sera una coppia di ragazzi vestita a modo si è presentata al ristorante. I due si sono seduti a un tavolo e dopo aver mangiato le specialità di pesce crudo del locale, invece di saldare il conto hanno aspettato che i camerieri fossero distratti per guadagnare l'uscita. «Non sono 89,50 euro che avrebbero dovuto pagare a cambiare la situazione e le finanze delle nostre attività, ma per rispetto di chi è venuto a mangiare e ha regolarmente pagato e di chi lavora, persone con famiglie, scarichi di merce in orari assurdi, costi di gestione ormai alle stelle, bollette, tasse persone con figli che tornano a casa a tarda ora», hanno concluso i titolari.

La denuncia social

Pessima mossa.

Al momento i due furbacchioni non si sono presentati ancora al locale, ma hanno tempo fino a questa sera. «Potete anche mettere un biglietto sotto la porta in busta sigillata negli orari di chiusura dell'attività», aggiungono i ristoratori.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 25 Agosto 2023, 10:29

