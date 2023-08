Vacanza in Albania, scontro tra turisti: «Mare sporco e prezzi alti... no, tutte bugie, qui meglio dell'Italia». Il caso che spacca i social

di Valerio Salviani

C'è l'Albania al centro dei pensieri dei vacanzieri italiani. Da quando si è diffusa la notizia che nel 2023 le coste albanesi sono "invase" da turisti italiani alla ricerca di un viaggio low cost, l'attenzione sul Paese è aumentata a dismisura. Sui social fioccano racconti e testimonianze, che mostrano i lati positivi della nuova El Dorado del turismo, ma anche quelli negativi. E, come spesso accade in questi casi, le discussioni si trasformano in veri e propri scontri.

Vacanze in Albania, viaggio da incubo nella nave pirata: «Stretti e costretti a stare in piedi per ore, ci siamo sentiti male»

Italiani non pagano il ristorante in Albania, Giorgia Meloni: «Mi sono vergognata, ecco perché ho saldato io il conto»

Albania, paradiso o no?

«Mare bello, prezzi bassi». L'etichetta da sogno, con la quale l'Albania è diventata il centro di ogni discorso sulle vacanze estive. Ma è davvero così? Dipende. In effetti, sui social in tantissimi raccontano la propria esperienza, confermando quanto di buono si è detto. «Ombrellone in prima fila a 10 euro, mi portano il caffé mentre sto sul lettino e pago solo 2 euro», commenta un italiano entusiasta. «Chi critica l'Albania è perché non ci è stato», dice un altro. E ancora: «Basta ignoranti che criticano l'Albania, se non vi piace restate in Italia.

Dibattito infuocato

Basta impostare la ricerca #Albania su TikTok, per avere decine di esempi di questo tipo. Un giovane originario del posto, se la prende con una turista italiana che ha documentato «il mare sporco e la spiaggia affollata». «È evidente che sei ancora ubriaca dalla sera prima - dice - stai raccontando un mucchio di bugie». E allora, chi ha ragione? «La realtà è che dipende dove si va - commenta un altro italiano che è stato in vacanza in Albania - Qui c'è tanta scelta, ma bisogna stare attenti. Alcuni posti, quelli più ricercati, hanno prezzi alti ed è facile restare delusi. Ma è pieno di paradisi». Insomma, come a dire, la verità sta nel mezzo.

Non è difficile, però, trovare tanti esempi di video totalmente negativi. «Amici albanesi, non arrabbiatevi col fenomeno di turno, vivete in un posto fantastico», dice l'influencer Simone Coccia in un video. Una cosa è certa, i napoletani per l'Albania vanno pazzi. «C'è qualche veneto qui? Vedo solo gente di Napoli», commenta ironica una ragazza. Il successo di Saranda e delle altre città albanesi è anche merito loro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 12:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA