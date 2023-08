Napoli, il ristorante giapponese offre lavoro. La denuncia: «10 ore al giorno, 6 giorni su 7 per 3 euro all'ora»

di Redazione web

Lavorare 10 ore al giorno in un noto ristorante giapponese di Napoli, 6 giorni su 7, per una paga di 750 euro al mese, poco più di tre euro all'ora. È la denuncia del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che parla di un «nuovo caso di tentato sfruttamento del lavoro», pubblicando gli screenshot della conversazione tra colui che si è presentato come il titolare del locale e la persona in cerca di lavoro.

Chef Yuri Zaupa denuncia: «Pagato 200 euro al mese per lavorare 80 ore alla settimana»

Il deputato Francesco Emilio Borrelli si è sfogato in merito alla questione anche sui propri profili social: «Basta con proposte di lavoro assurde e sottopagate.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 20:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA