Bonus luce e gas, scadenza il 30 settembre: ma il Governo potrebbe annunciare nuove misure

Bonus sociale luce e gas, Iva ridotta al 5% per il gas e oneri di sistema azzerati sono ormai agli sgoccioli. Settembre, infatti, è l'ultimo mese per le riduzioni e da ottobre gli italiani si ritroveranno con fatture più alte, anche se negli ultimi mesi il prezzo di luce e gas è sceso. A meno che il Governo non decida di intervenire con altri bonus, come sarebbe intenzione di fare secondo alcune dichiarazioni del ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Bolletta meno cara

Lo scorso intervento di taglio alle bollette è costato circa 800 milioni di euro, secondo le stime del ministero, le prossime bollette non saranno più alte delle precedenti, grazie agli accordi con altri paesi, che escludono, ornai, la dipendenza dalla Russia per quanto riguarda il gas.

Bonus sociale luce e gas

Comunque fino al 30 di settembre sarà attivo il bonus sociale per le famiglie con Isee fino a 15mila euro, oppure fino a 30mila euro per le famiglia con quattro o più figli e non serve fare domanda, perché chi ne ha diritto avrà lo sconto automaticamente nella bolletta energetica. Da capire se da ottobre la misura valida sarà sempre questa o verrà modificata alla luce della nuova situazione tariffaria.

