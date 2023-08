«Conto unico o separato?», la domanda della cameriera fa infuriare la coppia: «Maleducata, paga l'uomo»

L'estate 2023 sarà ricordata come l'estate degli scontrini. Tra le polemiche sul caro vita che ogni giorno vengono segnalate in giro per l'Italia (e non solo) ecco spuntare un nuovo metodo per il reclamo al ristorante. Rigorosamente lasciato sullo scontrino.

È quanto accaduto a una cameriera che, come sempre, ha chiesto a una coppia di clienti del ristorante in cui lavora se volesse pagare il conto insieme o dividendolo a metà. Ma la reazione dei due non è stata quella che si sarebbe aspettata...

«Paga l'uomo»

Chi lavora al pubblico, ormai, lo sa: deve essere preparato alle reazioni più disparate. Ma quanto accaduto alla cameriera in questione ha davvero dell'incredibile. Tanto da aver spinto la donna a raccontare l'episodio su Reddit.

Come ogni giorno da quando lavora nel locale, serve i clienti e, poi, al momento del conto chiede il metodo con cui vogliono pagare.

Ma la coppia che si è trovata di fronte non ha per nulla gradito la domanda e sullo scontrino ha voluto chiarire la questione. «Nessuna mancia per te perché è stato molto scortese chiedere a me e a mia moglie se volevamo dividere il conto», questo le parole apparse sul lato dello scontrino che la donna ha voluto condividere sulla piattaforma social.

Una storia che viene dagli Stati Uniti e che in poche ore ha fatto il giro del mondo con tanto di foto del "reclamo" scritto lasciato dalla coppia. La sua domanda è stata ritenuta un gesto molto «maleducato» perché, secondo loro, in questi casi è l'uomo a dover pagare.

La donna ha rivelato che l'uomo aveva un'età compresa tra i 50 e i 60 anni, mentre sua moglie era molto più giovane. «Nel mio lavoro è la normalità chiedere se il conto è diviso o separato. Perché, oltre a essere un gesto educato, non si deve mai dare per scontato che due persone siano accompagnate», ha scritto la cameriera allibita per quanto accaduto. «In un'altra occasione accadde proprio il contrario a un mio collega. Nel nostro ristorante arrivò una coppia con alcuni bambini e quando il mio collega si presentò al tavolo con un conto unico da pagare, la donna andò su tutte le furie. I due erano separati e si trovavano a pranzo insieme solo per il bene dei figli. Per questo lo chiediamo sempre», spiega sconfortata la donna.

La reazione del web

Il post, in poche ore, ha riscosso un successo inaspettato facendolo diventare virale. In tanti hanno voluto dire la loro sull'episodio e c'è chi ha avanzato anche il dubbio che non volessero lasciare la mancia a prescindere.

«Io la reputo una pratica molto gentile ed educata. Me lo chiedono ovunque e in alcune occasioni evita il disagio di dover poi dividere il conto successivamente», scrive un utente che rispecchia il pensiero di praticamente tutti i 1.500 commenti apparsi sotto al post.

«È probabile che comunque non avrebbero dato la mancia e hanno trovato qualche scusa insensata per non passare da spilorci», scrive un altro. Ma c'è anche chi suggerisce alla coppia come rispondere a domande simili in futuro: «Ah, no grazie. Siamo sposati, va benissimo un conto unico. È così complicato?».

