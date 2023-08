Bar più economico d'Italia: il caffè costa 30 centesimi, ecco dove si trova

di Redazione web

Scontrini pazzi un po' da tuta Italia, con i prezzi saliti alle stelle per ogni servizio di ristorazione, ma al bar pasticceria Perrone ad Alia in Sicilia, il caffè costa ancora 30 centesimi. La città conta 3.364 abitanti ed è ancora con case basse in pietra e cantieri in corso che sembrano non finire più.

Dal 1973 il Bar Pasticceria e Rosticceria Perrone è una garanzia per il posto e a fondarlo fu Bernardo Perrone che per attirare la gente del posto mise il costo del caffè a 20 lire.

La storia di Bernardo inizia proprio negli anni Settanta. L'idea nacque per far sì che chi si presentasse nel suo bar pasticceria comprasse anche una pasta oltre il caffè che, a un prezzo così basso, era impossibile non acquistare.

Oggi, dietro il banco bianco in marmo c'è Giuseppe Perrone con il figlio Bernardo e la moglie Mariagrazia d'Amico. Secondo quanto riportato sul Corriere della sera, infatti, la famiglia, compresa la vedova 93enne del fondatore, Santina Alessandra, vivono nella palazzina del bar pasticceria siciliano.

Bar Perrone su Mercoledì 5 gennaio 2022

L'aumento di prezzo

Da quelle 200 lire iniziali, il prezzo del caffè è aumentato nei primi anni Duemila a 300 lire, poi a 20 centesimi con l'euro e, per colpa della pandemia, il costo è salito a 30 centesimi.

In un paese in cui la media italiana della bevanda più iconica della Nazione è di 1,09 euro, i Perrone ad Alina fanno una concorrenza sul prezzo incredibile.

Ad essere cambiato, però, non è solo il prezzo, ma anche le abitudini di consumo: secondo la proprietà, infatti, l'occupazione in città avrebbe modificato anche la routine del caffè. «Prima qui si lavorava assai alle sei e mezza di mattina, venivano operai e agricoltori. Ora, sarà stato il reddito (di cittadinanza, ndr), ma rimangono tutti a letto, vengono poi a fare colazione con calma, verso le nove», ha spiegato Mariagrazia al Corriere.

Alia è la città Giardino in provincia di Palermo, a un'ora dal mare e con pochissimi servizi.

