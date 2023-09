Stanchezza e emorragie: la prof 42enne pensa di essere in menopausa, poi il malore e la diagnosi choc

di Redazione Web

Emma Leeming da tempo lamentava stanchezza e forti emorragie, ma aveva attribuito tutti i suoi sintomi allo stress e all'inizio della menopausa, fino a quando non ha avuto un malore. La 42enne è stata portata d'urgenza in ospedale dopo uno svenimento e a quel punto i medici le hanno dato la terribile notizia. I suoi sintomi non erano legati alla stanchezza.

La diagnosi dei medici

La diagnosi per Emma è arrivata nel 2021 e oggi, dopo anni di cure molto pesanti, il tumore che le è stato diagnosticato è in remissione. Emma è stata sottoposta con successo a un trapianto di cellule staminali e ora sembra essere sulla buona strada per la guarigione.

A raccontare la storia della 42enne è una cara amica della donna che con lei ha attraversato il difficile percorso e che vuole sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema: «Mi ha detto che stava sanguinando copiosamente e pensava che fosse la menopausa. Ha detto che aveva anche altri strani sintomi. Ricordo di averle detto che sembrava strano, ma lei non dava peso alla cosa», ha ricordato l'amica.

Quesi sintomi trascurati

Quando è arrivata la diagnosi tutta la famiglia era scioccata e gli stessi medici hanno affermato che la maggior parte dei pazienti che sviluppa questo tumore ne trascura i sintomi, non riuscendo a capirne la gravità.

Fortunatamente Emma è riuscita a cavarsela, ma la quel tumore ha rischiato di ucciderla.

