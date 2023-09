Tumore pediatrico aggressivo, un gene silenziato spinge le cellule tumorali a diventare sane

Cellule tumorali indotte a trasformarsi in cellule sane: è il risultato ottenuto negli Stati Uniti dai ricercatori del Cold Spring Harbor Laboratory, grazie a un esperimento su cellule di rabdomiosarcoma, un tumore aggressivo che colpisce i muscoli di bambini e adolescenti con un tasso di sopravvivenza del 50-70%. Il risultato, pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas), potrebbe aprire nuovi scenari non solo per il trattamento di questa malattia pediatrica, ma di altri tipi di tumore. Grazie a un nuovo metodo di screening genetico basato sulla tecnica di editing Crispr, i ricercatori guidati da Christopher Vakoc sono riusciti a identificare un gene (NF-Y) che, una volta disattivato, induce le cellule di rabsomiosarcoma a differenziarsi in cellule muscolari normali. «Le cellule si trasformano letteralmente in muscoli», spiega Vakoc.

«Il tumore perde tutti gli attributi del cancro.

