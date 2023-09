Belen: «La crisi con Stefano De Martino andava avanti da mesi. Con Elio Lorenzoni rapporto solido»

di Redazione Web

Belen Rodriguez è finalmente uscita allo scoperto dopo tanti rumors per la separazione da Stefano De Martino. La showgirl argentina non si nasconde più e si mostra con il suo nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Con lui sembra aver ritrovato la felicità e pare aver superato i continui tira e molla con il suo, ormai ex, marito, De Martino. I due pare si conoscessero da diversi anni, ma solo negli ultimi mesi è sbocciato l'amore.

Il retroscena

Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, la conduttrice e Stefano pare fossero in crisi già da tempo, ma avrebbero fatto buon viso a cattivo gioco per amore dei figli. Poi dall'inizio di questa estate i primi indizi e sospetti, fino alla conferma qualche settimana fa. Se è vero che Belen ed Elio si conoscono da molti anni è anche vero, secondo il settimanale, che né Stefano né Antonino lo hanno mai incontrato.

Rapporto di lunga data

A lungo si è parlato, e si è accusato, Belen, di aver tradito Stefano sotto il naso, di aver flirtato con Elio in presenza dell'ex ballerino, ma in realtà sono tutte supposizioni infondate e false.

