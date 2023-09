Belen, "questione di pelle" negli scatti in bianco e nero. I fan: «Dicono che sei vecchia...»

Belen Rodriguez (38 anni) continua a pubblicare scatti hot in bianco e nero in cui mostra tutta la sua femminilità. Da sempre considerata una delle donne più belle d'Italia, la showgirl ha da poco "presentato" ai suoi follower su Instagram, oltre 10 milioni, il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, imprenditore bergamasco. Belen ha voluto dimostrare di essere una donna libera e felice, proprio con scatti audaci e giocosi.

Andiamo a vedere bene cosa dicono i commenti sotto agli scatti.

Belen in lingerie

Belen Rodriguez ha voluto dimostrare come il tempo passa, ma la sua sensualità è da sempre uno dei suoi tratti distintivi. Negli scatti in lingerie, in bianco e nero, la showgirl è sexy, con lo sguardo verso l'obiettivo. I fan sono accorsi a commentare le foto, le donne che seguono Belen si dividono tra chi la ama e chi la critica. Tra le follower che si congratulano con lei per essere andata oltre una cocente delusione d'amore, c'è chi le rimprovera di non essere responsabile verso i propri figli.

Ma ad attirare l'attenzione è un commento particolare: «Dicono che ormai sei vecchia, e che stai sparando le ultime cartucce, mah. Io dico che vorrei invecchiare come te... E di cartucce mi sembra che ne hai ancora nel caricatore, alla faccia dei rosiconi».