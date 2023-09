Belen: «Bello vivere in libertà», il suo video un inno alla felicità ma i fan la "rimproverano"

di Redazione web

Belen Rodriguez (38 anni) è finalmente uscita allo scoperto con il suo nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni (40 anni), imprenditore bergamasco. I due, come dimostrato da una foto pubblicata dalla showgirl, si conoscono da oltre 10 anni e solo adesso sono riusciti a vivere la loro storia d'amore.

Mentre i suoi ex, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, hanno ricominciato a seguirsi su Instagram, lei sta vivendo il suo amore con Elio. Nell'ultimo video pubblicato dalla showgirl argentina, Belen mostra ai suoi follower quanto è «bello vivere in libertà».

Belen e la libertà

Belen ha pubblicato un video in cui si mostra ai fan mentre apre le braccia al cielo e ondeggia sulle note di una canzone argentina che inneggia alla libertà e alla felicità.

Tra chi la osanna per essere andata avanti, dopo il presunto tradimento di Stefano De Martino, ci sono altri che, tuttavia, la "rimproverano": «I tuoi figli non credo siano felici di essere sballottolati da un padre all'altro, di familairizzare con uomini che poi non vedranno più. Ok la libertà, ma anche responsabilità».

Belen, infatti, sembrerebbe aver già fatto le presentazioni in famiglia, nonostante la relazione tra lei ed Elio sia iniziata solo i primi di giugno.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 10:01

