Belen e il (discusso) post con Elio Lorenzoni: interviene mamma Veronica, ecco cosa ha detto

Belen Rodriguez ha sorpreso e catturato l'attenzione di tutto il popolo del web prendendo alla sprovvista i suoi follower di Instagram (e non solo) con il suo ultimo post. La showgirl argentina ha infatti condiviso un intrigante carosello di foto in cui appare in compagnia di una figura altamente singolare: Elio Lorenzoni, l’uomo al centro delle chiacchiere di gossip dopo la fine della storia con Stefano De Martino.

Un'inaspettata sorpresa che ha diviso i suoi tantissimi fan e che non ha lasciato indifferente nemmeno sua mamma. Scopriamo insieme cosa è successo.

Belen dopo le foto con Elio: «Tu mi tratti come se fossi più di un essere». Gli hater: ci risiamo, infantile e insicura

Belen Rodriguez e l'amore, lei rompe il silenzio: «1,2,3 scatenatevi». Il post ambiguo

Belen, il commento di mamma Veronica

Attraverso una sequenza di scatti condivisi dalla stessa Belen, si sono innescate reazioni variegate e contrastanti, che offrono più letture all’intera storia. La situazione, infatti, ha suscitato un acceso dibattito, al punto che anche Veronica Cozzani, la madre di Belen, ha sentito la necessità di esprimere il suo punto di vista in merito.

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB

LEGGI ANCHE:-- Stefano De Martino, fissa in alto sui social quel commento che lo insulta su Belen: perchè l’ha fatto?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 31 Agosto 2023, 08:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA