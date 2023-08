Belen Rodriguez, primo giorno di scuola del figlio Santiago. Critiche dai fan: «Come lo mandi in giro?». La retta è da capogiro

di Redazione web

Il piccolo Santiago, figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oggi riprende la scuola. Nel suo primo giorno, è proprio mamma Belen ad accompagnarlo e ad immortalare il momento condividendolo con i fan sui social.

La scuola che frequenta il ragazzino di 10 anni è l'American School of Milan, le cui tasse scolastiche annuali vanno dai 10.800 euro ai 22.800 euro, a seconda del corso e se si scelgono lezioni private o classi miste.

A destare qualche preoccupazione, però, non è tanto il costo elevato, ma la scelta dei vestiti indossati per il primo giorno. I fan, non hanno condiviso lo stile: scopriamo insieme perché.

La scelta dell'outfit di Santiago

I fan di Belen Rodriguez pare non abbiano gradito lo stile che la mamma e, si presume, anche Stefano De Martino, stiano scegliendo per il giovane Santiago: un look con una vistosa maglia da calcio di Messi.

Il ragazzino, infatti, pare indossasse abiti «poco eleganti e non consoni per andare a scuola, soprattutto per la scuola che frequenta».«Come lo mandi in giro?», hanno chiesto i follower alla showgirl.

Così giovane, il piccolo Santiago è già al centro di critiche e commenti da parte del pubblico. Come la prenderanno mamma Belen e papà Stefano?

