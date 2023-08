Arisa, Belen e il commento sotto il post sexy: «Quando vuoi ti scatto io»

di Redazione web

Arisa, negli ultimi giorni, è stata al centro del gossip e della cronaca rosa per gli scatti sexy pubblicati sul proprio profilo Instagram. La cantante, completamente senza veli, "valuta proposte di matrimonio da soggetti sanissimi". Oltre alle migliaia di reazioni, tra like e commenti, che hanno lasciato i suoi fan, anche molti volti noti hanno commentato la serie di foto bollenti. L'ultima nella lista è stata Belen Rodriguez.

Il commento di Belen Rodriguez

Il post di Arisa sta continuando a riscuotere un successo davvero clamoroso e i commenti vip più frequenti non sono di uomini ma di donne. Dopo le frecciatine scherzose di Madame, Elisabetta Canalis, Paola Turci ed Emma Marrone, l'ultima star dello showbiz italiano che ha commentato gli scatti sexy è stata Belen Rodriguez. La conduttrice argentina ha scritto: «Quando avrai voglio ti scatto io! Bella», aggiungendo un cuore rosso. Anche l'ormai ex moglie di Stefano De Martino sembra, però, essersi presa un bel due di picche dalla cantante che ha "snobbato" il suo commento. Chissà se risponderà come ha fatto con Madame? I fan non lo sanno ma, nel frattempo, continuano a essere ammaliati dalla bellezza di Arisa.

Il post hot di Arisa

Arisa ha pubblicato il post dove si mostra senza veli, scrivendo: «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio. Che voglia svegliarsi con Rosalba Pippa al mattino e aiutarla a vivere una vita piena, felice e soddisfacente, in completa armonia con Arisa, suo alter ego artistico. Si offre “verità, corpo, anima, cervello” fedeltà se meritata e ottima cucina. Qualche sbalzo d’umore ma tutto risolvibile con un abbraccio e con la buona fede. Solo intenzioni serie.

NESSUNA BUGIA.

