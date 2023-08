Arisa, "il prima e il dopo" rivelato sui social: «Semplicemente io»

di Redazione web

Arisa, in questi giorni, sta tenendo vari concerti in diverse località d'Italia e, nelle scorse ore, si è esibita in Puglia in un evento intitolato La Notte della Taranta, nel quale si è divertita sul palco insieme ad amici e colleghi come, ad esempio, Fiorella Mannoia.

La cantante, quando si prepara per uno spettacolo, è solita postare molti contenuti social per mostrare ai suoi fan tutto il processo di preparazione prima di salire sul palco e così ha fatto anche questa volta dedicandosi, poi, un pensiero.

La storia Instagram di Arisa

Arisa è molto attiva sul proprio profilo Instagram e ha più volte ribadito che con i suoi follower e fan desidera mantenere un rapporto sincero e mostrarsi per ciò che è. Proprio per questo motivo, la cantante si è ripresa mentre era in fase di preparazione: prima di salire sul palco, Arisa ha realizzato un video selfie mentre le acconciano i capelli e con il make up non del tutto finito.

Nella storia successiva, Arisa ha mostrato il risultato: i capelli corti sistemati con il gel, orecchini ampi e di colore oro e un tubino nero lungo fino alle caviglie che risalta le sue forme. L'artista, quindi, si è dedicata la frase: «Semplicemente io».

Arisa lascia Amici

Arisa, in questo momento, sta lavorando a diversi progetti musicali e, per quasi tutta l'estate, si è parlato della sua riconferma o meno ad Amici, dove apparteneva al corpo dei professori. È proprio di qualche ora fa, la notizia che la cantante non farà più parte del cast: il suo posto lo prenderà Anna Pettinelli.

