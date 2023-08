La Notte della Taranta: ospite Arisa, insieme a Tananai e Brunori Sas

di Redazione web

Sarà Arisa la superospite della Notte della Taranta. «Sono felicissima ed emozionata. È un onore per me. Sarà un viaggio meraviglioso nei ritmi del Salento che richiamano i suoni della mia Basilicata. Due territori che hanno vissuto l’isolamento geografico ma che grazie alla cultura sono riusciti a determinare la loro crescita». Con la sua voce intensa e avvolgente, Arisa completa il cast dell'edizione 2023 che ospiterà anche Tananai e Brunori Sas e che sarà trasmesso su Rai1 in seconda serata il prossimo 2 settembre, per la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli. Maestra concertatrice della 26esima edizione sarà Fiorella Mannoia.

«Ringrazio Fiorella Mannoia per l’invito - conclude Arisa durante le prove con l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta diretta da Carlo Di Francesco e da Clemente Ferrari nel Teatro Cavallino Bianco di Galatina - Essere ospite in questa edizione dedicata alle donne è motivo di orgoglio.

Il Festival Notte della Taranta è un progetto culturale della Fondazione Notte della Taranta finanziato da Regione Puglia e PugliaPromozione con il contributo di Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, del Ministero della Cultura e la collaborazione dell’Istituto Diego Carpitella.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Agosto 2023, 12:57

