Arisa, la foto senza trucco in bikini rosa scatena i fan: «Finalmente una vera che non usa filtri»

Arisa sta trascorrendo delle bellissime vacanze estive in Sicilia, a Noto, insieme alla sua famiglia e ai suoi amici. Proprio oggi ha pubblicato alcuni scatti che la ritraggono super in forma con un bellissimo bikini rosa. Sarà stata "barbie mania" anche per lei? Intanto la caption è delicatissima: «Softness in Sicily» (morbidezza in Sicilia). Arisa è apparsa serena e felice nelle sue storie di Instagram e la reazione dei fan è stata molto dolce.

Arisa e il bikini rosa

Arisa è stata riempita di complimenti dopo aver postato una foto in bikini, in cui appare sensuale e spensierata, complice anche la vacanza in Sicilia e il sole. I fan le hanno scritto: «Finalmente una foto vera tra tanti Photoshop in giro...Sei bellissima», mentre altri le hanno augurato una vacanza serena per tornare carica per la nuova stagione televisiva. Arisa, infatti, secondo alcune voci, avrebbe preferito dire addio ad Amici per approdare nella giuria di The Voice Kids e si ipotizza una nuova partecipazione a Sanremo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 16:00

