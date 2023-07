Arisa lascia Amici e torna in Rai: la mossa per puntare a Sanremo 2024

di Redazione web

Arisa lascia Amici. La notizia era nell'aria già subito dopo la fine dell'ultima edizione. Adesso, stando a quanto rivelano alcune indiscrezioni, sembrerebbe ufficiale: la cantante non prenderà parte alla prossima stagione del talent show condotto da Maria De Filippi.

Arisa non si è ancora espressa pubblicamente in merito ma, secondo voci che ormai circolano da giorni, si sarebbe già presa un altro impegno. Nel frattempo, sarebbero due i professori confermati ad Amici.

Arisa alla Rai

Stando a quanto rivela Dagospia, Arisa avrebbe optato per ritornare in Rai e quindi lasciare Mediaset e Amici. La cantante, infatti, dovrebbe essere una dei nuovi giudici di The Voice Kids e, sempre il sito web riporta che mancherebbe solamente la firma.

Arisa, comunque, non è nuova a questo tipo di trasferimento: nel 2021, ad esempio, era passata alla televisione di Stato perché aveva preso parte a Ballando con le Stelle, programma che, poi, ha anche vinto insieme al suo ballerino Vito Coppola che era, poi, diventato il suo compagno. Inoltre, l'artista vorrebbe approfittare del suo ritorno in Rai per cercare di entrare anche nel cast di Sanremo 2024.

I professori di Amici confermati

Nel frattempo, Maria De Filippi sta preparando la nuova stagione di Amici e i professori che sembra essere certo ci saranno, sono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Per quanto riguarda Emanuel Lo e Raimondo Todaro, non si sa ancora se i due saranno presenti o meno.

