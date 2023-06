Roma Pride, spunta il cartello per Arisa: «Sei falsa c***». Ma è una citazione di una vecchia lite a X Factor

di Redazione web

Negli ultimi giorni, Arisa è stata al centro di una grossa polemica scatenatasi a causa delle sue dichiarazioni in merito al Governo e alla Premier Giorgia Meloni. In particolare, la cantante di "Sincerità" ha fatto infuriare la comunità LGBTQ+ della quale è stata anche madrina. A giugno, inoltre, si festeggia il mese del Pride e, a causa dei gravi insulti e delle minacce ricevute sul web, Arisa non parteciperà a nessuna manifestazione. In piazza a Roma, è spuntato un cartello che riporta alla mente una lite tra l'artista e Simona Ventura.

Il cartello per Arisa

Arisa, con le sue dichiarazioni durante l'intervista da Peter Gomez, ha fatto a dir poco infuriare la comunità LGBTQ+ che proprio non è riuscita a passare sopra a ciò che ha detto in merito a Giorgia Meloni. La cantante ha, poi, cercato di aggiustare il tiro durante altri interventi, ma nulla da fare. Oggi, sabato 10 giugno, i manifestanti della comunità LGBTQ+ hanno sfilato per le vie di Roma e un cartello non è certo passato inosservato. Recitava così: «Sei falsa Arisa c****». A primo acchito questa frase potrebbe non voler significare nulla, in realtà, invece, è la "parodia" di una battuta che la cantante rivolse a Simona Ventura quando le due erano giudici ad X-Factor. Più di qualche volta, infatti, successe che Arisa e la conduttrice si scontrassero per opinioni contrastanti e, durante una puntata, Arisa urlò: «Sei falsa Simona c****».

Proprio nelle scorse ore, poi, Arisa ha risposto, tramite delle storie Instagram, alle critiche di Paola Iezzi che, durante un discorso per il Pride, ha più volte ribadito come le ultime uscite della cantante fossero state a dire poco fuori luogo. Arisa si è lasciata andare a un lungo sfogo social, alla fine del quale ha rivolto il dito medio a Paola.

