Amici, Maria De Filippi rivede il cast dei professori: chi potrebbe arrivare al posto di Raimondo Todaro

di Redazione web

Maria De Filippi è al lavoro per organizzare e studiare la nuova edizione del talent show più famoso d'Italia, ovvero Amici. La conduttrice, secondo alcune indiscrezioni, starebbe cercando di capire se riconfermare o meno alcuni membri del cast per quanto riguarda le cattedre dei professori. Sicuramente, un insegnante di cui si è parlato molto durante la messa in onda del programma e che potrebbe essere in bilico è Raimondo Todaro. Sul web circola già il nome del papabile sostituto.

Arisa lascia Amici e torna in Rai: la mossa per puntare a Sanremo 2024

Giulia Stabile porta la pizza a Sabrina Ferilli: la risposta dell'attrice è esilarante

Il nome del papabile sostituto di Raimondo Todaro

Stando ad alcune indiscrezioni che stanno circolando sul web e sui social da alcuni giorni, Maria De Filippi avrebbe già in mente il papabile sostituto di Raimondo Todaro: Giuseppe Giofrè. Il ballerino, scoperto proprio anni fa all'interno di Amici, durante la scorsa edizione è stato uno dei giudici del serale insieme a Cristiano Malgioglio e a Michele Bravi. Ora, potebbe diventare a tutti gli effetti un professore. Infatti, Maria starebbe valutando la posizione di Todaro dopo la discussione avvenuta tra i due in una puntata del serale: tale lite era, poi, stata censurata. La conduttrice e il ballerino si erano scontrati perché Rudy Zerbi, durante una sfida, aveva schierato Angelina Mango contro il ballerino Alessio, sfida, per Todaro, non equa. Secondo voci vicine all'ambiente, il clima tra i due non si sarebbe mai rilassato del tutto e proprio per questo Maria starebbe rivedendo il cast.

Le conferme di Amici

Se da una parte c'è chi va, ad esempio Arisa e presumibilmente anche Raimondo Todaro, dall'altra c'è chi resta. Infatti, sicuramente, i fan di Amici ritroveranno all'interno del programma Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Agosto 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA