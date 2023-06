Isobel e Cricca, ritorno di fiamma? I fan ne sono certi: «Avvistati mano nella mano»

di Redazione web

Isobel e Cricca sono stati due dei protagonisti dell'ultima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi che quest'anno ha visto trionfare su tutti il ballerino Mattia Zenzola. Tra i due c'era del tenero ancora quando erano allievi all'interno della scuola, la relazione, però, è sempre rimasta un po' in sordina, dato che, entrambi desideravano concentrarsi sulla propria crescita artistica. Ora, sembra, però, che Isobel e Cricca abbiano scoperto di nuovo la loro forte intesa.

Amici, Isobel Kinnear: «Ritorno di fiamma con Cricca?». La risposta della ballerina fa sperare i fan

Maddalena Svevi e Isobel Kinnear: i guanti di sfida continuano su TikTok. Poi vanno a ballare con altri allievi di Amici

Isobel e Cricca sono una coppia?

Isobel e Cricca sono una coppia? È questa la domanda che nelle ultime ore continua a circolare nei vari social network. I due ex allievi della scuola di Amici avevano, tramite alcune dichiarazioni, fatto capire che tra loro due l'attrazione c'era ma che si sarebbe dovuto vedere, poi, fuori come sarebbe potuta andare avanti la loro "storia". Quindi, il tutto era stato messo a tacere... fino a poche ore fa. Infatti, la ballerina e il cantante sono stati avvistati mentre passeggiavano per il centro di Roma mano nella mano e con loro c'era anche la mamma di lei. I fan, quindi, sono certi: Isobel e Cricca sono una coppia.

Amici, Isobel Kinnear ritorna sui social: «Maria De Filippi mi hai cambiato la vita»

I fan si dividono

Sui social, non appena sono state pubblicate le foto di Isobel e Cricca per mano, i fan di Amici si sono subito scatenati con i commenti. C'è chi approva tale relazione e chi, invece, non sarebbe molto d'accordo. Alcuni dei pensieri comparsi sotto gli scatti, recitano così: «Cricca è un bravissimo ragazzo e sono felice che Isobel stia con lui» oppure «Spero che Isobel non si faccia influenzare troppo...».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 15 Giugno 2023, 22:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA