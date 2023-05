Amici, Isobel Kinnear: «Ritorno di fiamma con Cricca?». La risposta della ballerina fa sperare i fan

di Redazione Web

Isobel Kinnear è una delle protagoniste dell'ultima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. La ballerina è stata tra le allieve più amate e apprezzate dai fan del programma. Durante un'intervista, Isobel ha raccontato del suo percorso all'interno della scuola e ha rotto il silenzio sul rapporto con il cantante Cricca. Parole che riaccendono la speranza dei fan della coppia e di tutti gli amanti del gossip.

Isobel Kinnear ha conquistato il cuore dei suoi fan grazie al suo talento, la sua solarità e umiltà. A distanza di alcune settimane dalla finale di Amici, la ballerina ha rilasciato un'intervista a Superguidatv in cui ha parlato della sua relazione nata ad Amici con Cricca e di un possibile ritorno di fiamma.

«La nostra relazione ha reso ancora più bello e più importante il mio percorso all'interno della scuola di Amici - ha detto la ballerina -.

Il rapporto con Maria De Filippi

Tornando alla sua esperienza nel talent show, Isobel, ha ricordato qual è stato il momento più difficile, rappresentato dall'infortunio al collo, che per lei è stato una "nuova sfida". Mentre riguardo al momento più bello la ballerina ha ricordato la prima conversazione con Maria De Filippi. «Lei è speciale ed è una delle persone più vere e leali che io abbia mai incontrato nella mia vita. Voglio imparare molto da lei, per me è un grande esempio di lealtà», ha concluso Isobel.

