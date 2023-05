Amici, Isobel Kinnear ritorna sui social: «Maria De Filippi mi hai cambiato la vita»

di Redazione web

Isobel Kinnear, la ballerina australiana uscita da Amici, ha fatto il suo ritorno sui social dopo la fine dell'esperienza nel talent show di Maria De Filippi, dove si è qualificata quarta. La ballerina è stata premiata con ben tre contratti lavorativi che la porteranno in Spagna, America e in giro per l'Italia con "Chicago il Musical" nel ruolo di Roxie (se supererà le fasi finali delle audizioni). Insomma, una carriera che si prospetta brillante già dal suo esordio.

Isobel, intanto, ha fatto il suo ritorno su Instagram, ma andiamo a vedere il suo post in cui cita (quasi) tutti i compagni di avventura nel talent.

Il ritorno di Isobel su Instagram

La ballerina dall'Australia è tornata sui social con un post di ringraziamenti per tutte le persone che l'hanno accompagnata in quest'esperienza ad Amici.

«Amici è stata l'esperienza più incredibile della mia vita - dice Isobel nel post di Instagram -. Non posso credere quanto sono stata fortunata ad aver incontrato, vissuto e lavorato con persone così speciali e di talento durante questo percorso, ognuno dei quali ha preso un pezzo del mio cuore per sempre».

Poi, ci tiene a ringraziare i tre finalisti arrivati alla fine del programma insieme a lei, Angelina Mango, Wax e Mattia Zenzola. Il ringraziamento più grande, tuttavia, va alla sua maestra (e nonna italiana, dallo scherzo fatto durante il serale) Alessandra Celentano per aver sempre creduto in lei.

«Maria hai veramente cambiato la mia vita in un modo che non ho mai creduto possibile»

Isobel ha ringraziato in fine Maria De Filippi per averle cambiato la vita, regalato emozioni grandissime e averle dato l'opportunità di mostrare il suo talento, da sempre apprezzato dai suoi fan fedelissimi.

Si scusa, poi, con i suoi follower se il suo italiano non è perfetto, ma come ha detto lei stessa «Cricca e Ramon - due ex concorrenti ad Amici - non hanno fatto un controllo di traduzione».

La strada verso il successo per Isobel sembra tutta in discesa e ora tocca a lei decidere in che direzione volgere il suo sguardo.

