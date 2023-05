Amici, Isobel in lacrime a Verissimo. Alessandra Celentano: «Si merita il successo, è nata per questo lavoro». Poi la sorpresa

di Redazione Web

Isobel Kinnear è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Amici. La ballerina australiana ha conquistato il cuore dei telespettatori per il suo grande talento e anche per la sua bellezza. Tutte doti che sono state molto apprezzate anche dalla maestra Alessandra Celentano che, molto spesso, è temuta dai ragazzi della scuola più famosa d’Italia. Isobel è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, dove, ha ricevuto ben due sorprese.

<h2>L’intervista di Isobel Kinnear</h2>

Isobel con la “o” si presenta così la ballerina su Instagram e questa piccola biografia con affianco uno “smile” stilizzato fa già intendere a chi capita nel suo profilo, che Isobel è una ragazza alla mano ma che sa quello che vuole. Così ha dimostrato di essere anche all’interno di Amici dove, dopo un lungo percorso, è arrivata alla finale e si è classificata quarta. A Verissimo ha raccontato: «Amici per me è stata un’esperienza fantastica e ho sentito tanto calore da parte del pubblico. Non me l'aspettavo così tanto affetto da parte di chi mi seguiva da casa, questo mi rende felice».



A sorpresa, poi, è entrata in studio Alessandra Celentano che ha sempre sostenuto Isobel all’interno della scuola e non si è mai riservata di farle i complimenti per il suo talento.

La mamma di Isobel

In studio, poi, Isobel ha ricevuto un’altra bellissima sorpresa: la mamma che per lei è una figura fondamentale. La ballerina ha, infatti, detto: «Mia mamma è tutto per me, lei ha creduto più di me nei miei sogni».

