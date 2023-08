La Notte della Taranta, Arisa e Fiorella si incontrano sul palco: «Ti amo, lo capisci?»

di Redazione web

La Notte della Taranta è uno dei festival più attesi che segna l'inizio della fine della stagione estiva. Ogni anno, infatti, si tiene a fine agosto. Questa volta sarà sabato 26 e sul palco ci saranno tantissimi cantanti famosi che faranno il loro tributo alla musica tradizionale salentina, con versioni rivisitate dei brani più celebri.

Tra gli artisti più attesi ci sono sicuramente Arisa e Fiorella Mannoia che si sono incontrate per caso sul palco durante le prove e il loro abbraccio spontaneo ha lasciato il pubblico senza parole.

La Notte della Taranta: ospite Arisa, insieme a Tananai e Brunori Sas

Arisa e Fiorella Mannoia sul palco insieme

Arisa e Fiorella Mannoia si sono incontrate sul palco della Notte della Taranta durante le prove e appena si sono viste la cantante dai capelli rossi è andata incontro alla collega, stringendola in un abbraccio molto forte e sussurrandole all'orecchio: «Io ti amo, ti amo, lo vuoi capire?»

Il momento è stato immortalato dai presenti e il pubblico non ha potuto non commentare la scena: «La solidarietà tra donne, quella vera. Bellissimo gesto e bravissime cantanti». Arisa e Fiorella sono molto amate dal pubblico, nonostante la prima abbia attirato alcune antipatie quando qualche mese fa, in un'intervista, ha rilasciato alcuni commenti sulla premier Giorgia Meloni che non sono piaciuti molto alla comunità LGBTQ+.

