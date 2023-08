Amici, Anna Pettinelli torna tra i banchi di canto: ecco al posto di chi

di Redazione web

Tutto pronto per la nuova edizione di Amici 23. Maria De Filippi pare stia formando la sua squadra di coach e professori e tra questi ci sarebbe il grande ritorno di Anna Pettinelli. La sua partecipazione è una delle più amate all'interno del programma di Canale 5, ma tra i banchi dei docenti di canto, Anna Pettinelli sostituirà un'altra grande artista: ecco chi non vedremo nella prossima edizione.

Il ritorno di Anna Pettinelli

Stagione di successo, nel lavoro e nella vita privata, per Anna Pettinelli che tornerà nella prossima edizione di Amici 23 e che pare stia frequentando un uomo misterioso di cui non ha ancora rivelato l'identità.

Intanto, prenderà il "suo" posto tra i banchi della scuola del talent show occupando la sedia che le apparteneva e che nelle ultime edizioni era stata occupata da un'altra: Arisa.

La cantante, infatti, secondo Dagospia, pare sia stata confermata a The Voice Kids e per questo motivo non sarà presente al fianco di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi.

Grande conferma sembra, invece, arrivare per Raimondo Todaro. Preso di mira per le presunte raccomandazioni che avrebbero permesso lo scorso anno a Mattia Zenzola di vincere il programma, oggi è nel vortice dei rumor per via della presunta crisi con la moglie, la ballerina professionista Francesca Tocca.

