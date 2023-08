Stefania Orlando, il topless a Otranto conquista i fan: «Sei sempre più bella»

di Redazione web

Stefania Orlando in topless a Otranto ha sfoggiato le sue forme dinanzi al mare. La showgirl, 56 anni, ex gieffina, ha dimostrato di non aver paura di mettere in scena, oltre che il suo carattere e la sua ironia, anche il suo corpo. Così, in mostra sui social, ha condiviso degli scatti di sé in topless, sorridente e abbronzata, mentre si gode la fine di quest'estate.

Stefania Orlando bikini conquista fan

Già negli scorsi giorni, Stefania Orlando aveva pubblicato diverse volte degli scatti in bikini con cui aveva conquistato i suoi fan. In tanti, infatti, si sono complimentati con la showgirl per il suo corpo e per il coraggio di mostrarlo senza remore o preoccupazioni.

