Stefania Orlando, la figuraccia ai Fatti vostri: «Sono cieco». L'appello a Milly Carlucci: Prendimi a Ballando»

di Redazione web

Quando è andata via di casa, a 18 anni, Stefania Orlando ha cominciato a lavorare come agente immobiliare. Proprio grazie a quel lavoro si è affacciata nel mondo dello spettacolo, e con il suo tailleur da ufficio si presentò al provino per la Corrida di Corrado. Non la scelsero, il ruolo rimase di Antonella Elia, ma lei divenne la valletta di Sì o no, con Claudio Lippi. Non proprio quello che credeva sarebbe diventata da bambina: a sedici anni, timida e impacciata, frequentò la scuola di portamento per signorine, su iscrizione del papà. A quei tempi giocava a calcio con i maschi nel giardino condominiale. Un investimento che ha poi ripagato nel tempo.

È stata sposata due volte, con Andrea Roncato, prima, e con Simone Gianlorenzi, poi. Ha divorziato da entrambi. Ora è single, e la cosa le piace. Stefania Orlando ha raccontato vita, carriera e amori in un'intervista al Corriere della Sera.

Stefania Orlando, morta la cagnolina Margot. Il post commovente: «Senza di te non ho più la mia bussola»

Stefania Orlando e il matrimonio finito, lei rompe il silenzio: «Noi donne ci bastiamo eccome…»

La carriera e l'amica Adriana Volpe

Nel 1994 fu valletta di Fabrizio Frizzi a Scommettiamo che...?: «All’inizio avevo un certo timore reverenziale per lui, poi dieci anni dopo abbiamo condotto insieme Piazza Italia su Raidue. Persona straordinaria. Ogni giorno mi chiedeva: “Come stai?” e gli importava davvero. Per uno speciale su Sanremo mi portò a prendere lezioni di canto dal suo maestro di musica e le pagò lui». È stato allora che ha conosciuto Adriana Volpe, di cui oggi è amica. A tal proposito, ha parlato anche della guerra della collega con Giancarlo Magalli. Da che parte sta? «A momenti ha avuto ragione Adriana, a momenti Giancarlo, con cui, voglio ribadirlo, io non ho mai avuto nessun problema, anzi.

L'appello a Milly Carlucci

Stefania Orlando racconta poi le sue carenze. Come una figuraccia che le è rimasta impressa fatta durante il gioco del camioncino a I fatti vostri. «Un telespettatore al telefono doveva scegliere una busta con un premio misterioso in denaro. Disse di essere un non vedente, ma io non sentii. E gli offrii un televisore in cambio dei soldi. «Non lo voglio, non mi interessa”. E io imperterrita: “Ma come? Una bella tv a colori!”. “Come le ho detto, sono cieco”. Oddio che mortificazione». L'altra mancanza? Il ballo. E così la Orlando lancia un appello a Milly Carlucci: «Ti prego, prendimi a Ballando con le Stelle, magari finalmente imparo qualcosa, mi sciolgo. E voi intanto vi fate un sacco di risate».

I matrimoni

Due matrimoni e due divorzi. Il primo, nel 1997, con Andrea Roncato, è finito due anni dopo. L'altro nel 2019, dopo 12 anni di fidanzamento con Simone Gianlorenzi. Nel 2022 la fine del «grande amore». «La mia nuova vita da single mi piace. Del resto non ho mai avuto paura della solitudine, anzi, anche in coppia ho bisogno di prendermi i miei spazi e i miei tempi. La verità è che se da piccole non ci intortassero con la favola del fantomatico principe azzurro che corre a salvarci sul cavallo bianco, noi donne scopriremmo subito che possiamo salvarci da sole e che siamo complete anche così».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA