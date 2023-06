Stefania Orlando, morta la cagnolina Margot. Il post commovente: «Senza di te non ho più la mia bussola»

di Redazione Web

Grave lutto per Stefania Orlando. Nelle scorse ore è morta la sua adorata cagnolina Margot, un chihuahua di 18 anni a cui era legatissima. A comunicare la scomparsa è stata la stessa Orlando attraverso un lungo e commovente post su Instagram. «Non volevi andare via, non volevi lasciarmi sola tu che mi hai amato con tanta passione. Hai lottato fino all’ultimo attimo, stretta tra le mie braccia, protetta dal mio amore» inizia nel lungo messaggio.

Le parole per Margot

«Ci siamo amate così tanto io e te, piccola mia - continua Stefania Orlando nella sua dedica alla cagnolina Margot -, quante ne abbiamo passate insieme, ed eri sempre tu a proteggermi, a tirarmi su, a salvarmi, con il tuo sguardo, con i tuoi occhi pieni d’amore.

Il messaggio

«Avresti compiuto 19 anni a luglio, ricordo lo scorso anno che abbiamo festeggiato il tuo diciottesimo, eri diventata maggiorenne, scherzavamo. Ma io continuerò a festeggiarti ogni anno e ogni giorno perché non ci sarà mai nessuno che prenderà il tuo posto, il vuoto che lasci non può essere uno spazio da riempire. Ciao piccola Margot, cuore mio, anima mia, principessa, cucciola adorata, fiocco di neve, nuvola bianca, raggiungi i tuoi fratellini Cosimo, Jaqueline e Schizzo, continua a proteggermi ti prego perché senza di te non ho più la mia bussola».

