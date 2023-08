Alessia Marcuzzi, allenamento “particolare” alle porte di Roma. I fan: «Ma è autoerotismo?»

di Redazione web

Per i fan di Alessia Marcuzzi non ci sono dubbi: «Non è un allenamento, ma autoerotismo». In realtà si chiama Gyrotonic ed è una pratica che la conduttrice e showgirl svolge regolarmente e che ha condiviso con i suoi fan in un video sui social.

Il Gyrotonic agisce simultaneamente su articolazioni, muscoli, tendini e legamenti per mezzo di movimenti tridimensionali, eseguiti in modo circolare sotto controllo costante, con resistenze variabili e che coinvolgono tutto l’apparato muscolo-scheletrico.

L'allenamento fa impazzire letteralmente i fan che reagiscono così.

Gyrotonic: ecco di cosa si tratta

«Ieri durante la lezione di #gyrotonic, mi sono fatta raccontare la storia di Juliu Horvarth, l’inventore di questo macchinario incredibile - ha scritto la conduttrice e showgirl su Instagram -. Lui e’ un ex danzatore che, dopo un infortunio al tendine d’Achille, ha deciso di realizzare questo rivoluzionario macchinario proprio per recuperare le funzionalita’ del suo corpo. Sono poi andata su wikipedia per leggermi tutto su di lui e su questo tipo di allenamento davvero portentoso».

Tale tipologia di allenamento ha la capacità di migliorare la postura e aumenta in maniera considerevole la flessibilità, la resistenza, la tonicità, la forza e l’agilità: «È rivolto agli sportivi, amanti del fitness, danzatori, bambini, neo-mamme e anziani. È davvero pazzesco, il mio corpo e’ rinato!», ha concluso Alessia Marcuzzi.

La reazione dei fan

«Sembra che tu stia praticando autoerotismo», le ha scritto un utente.

Anche altre vip sono impazzite per questa pratica, nel vedere Alessia Marcuzzi svolgere quest'attività. Giulia Salemi, ridendo, ha scritto: «No va beh ma lo voglio per me che sono un tronco», riferendosi al macchinario usato. E lo stesso per Stefania Orlando che ha scritto: «Devo provare anche io».

