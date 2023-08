Alessia Marcuzzi e le foto a Londra, i fan: «Anche a 50 anni sembri sempre una ragazzina»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, in questo momento, si trova a Londra per alcuni progetti lavorativi e per scattare le foto della nuova collezione della sua linea di borse. La conduttrice romana tiene sempre aggiornati i suoi follower su ciò che fa e, infatti, posta moltissime storie, video e reel per mostrare loro cosa sta facendo. L'ultima serie di foto che ha pubblicato ha riscosso davvero tanto successo tra i suoi fan come testimoniano i commenti.

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è in una delle sue città preferite e che conosce davvero bene: Londra. La conduttrice, come mostra nelle sue storie o nei suoi post, si sta davvero divertendo insieme al suo staff, la sua bambina Mia e i suoi genitori. Nelle ultime ore, ha pubblicato un post che raccoglie tutti i momenti più belli e divertenti trascorsi nella capitale dell'Inghilterra. Alessia descrive i suoi ristoranti preferiti, i dolci che ha mangiato, le passeggiate che ha fatto e le persone che ha incontrato.

I commenti dei follower

Alessia Marcuzzi, oltre a essere molto amata in televisione, è anche molto seguita sui social. I suoi fan la supportano sempre e sotto al suo ultimo post qualcuno ha scritto: «Anche a 50 anni sembri una ragazzina», «Sei sempre bellissima» oppure ancora «Davvero meravigliosa».

