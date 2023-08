Alessia Marcuzzi e le nuove foto Instagram fanno impazzire i fan: «Un'eterna teenager»

di Redazione web

Alessia Marcuzzi, dopo alcuni giorni di vacanza ma anche di lavoro a Londra, è tornata a Roma. La conduttrice che è seguitissima e amatissima sui social, soprattutto su Instagram dove conta cinque milioni e mezzo di follower, ha pubblicato alcuni nuovi scatti che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan. Infatti, Alessia è davvero molto giovanile e tutti si sono complimentati per la sua forma fisica e per l'allegria che emana.

Le 10 vip italiane più desiderate: ecco chi sono. C’è anche Marta Fascina

Alessia Marcuzzi e le foto a Londra, i fan: «Anche a 50 anni sembri sempre una ragazzina»

Il post Instagram di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha pubblicato una serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui si trova su una terrazza che si affaccia su Roma. Indossa un semplice tubino nero con sopra una camicia azzurra a coprire le braccia e un paio di sneaker a completare il look. Solitamente, quando Alessia pubblica qualche contenuto sui propri canali social, aggiunge sempre una qualche didascalia che, però, in questo caso non c'è.

I commenti dei fan

Ogni post o contenuto social di Alessia Marcuzzi è sempre un successone. Così, lo è stata anche l'ultima serie di foto pubblicate. Qualche fan dellla conduttrice ha scritto: «Bellissima... un'eterna teenager», «Sei la numero 1, uno spettacolo davvero!» oppure ancora «Sei la definizione di "bellezza"».

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Agosto 2023, 19:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA