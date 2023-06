«Anna Pettinelli ha un nuovo fidanzato: sta frequentando l'ex di Arisa»

di Redazione web

Il nuovo fidanzato di Anna Pettinelli è l'ex di Arisa? A confermare i rumor che Andrea Di Carlo e la conduttrice radiofonica non vi sia solo più un'amicizia, sono le voci raggiunte a Novella 2000 e, anche a considerare il tenore dei post che lui pubblica sui social, pare sia sbocciato l'amore. Nessuno dei due, per il momento ha ancora confermato, ma neanche smentito. Proprio nelle scorse settimane, Anna Pettinelli, ospite a Verissimo con Stefania Orlando aveva pubblicamente dichiarato di avere una frequentazione in corso. Ma come l'avrà presa Arisa?

Chi è il nuovo amore di Anna Pettinelli

Andrea Di Carlo è un autore televisivo e manager influente nel mondo della televisione. Oltre ad Arisa, infatti, ha lavorato con moltissime celebrità che si sono affidate alle sue competenze professionali ottenendo grandi risultati. Tra questi vi sono alcuni volti noti come Can Yaman e il calciatore Zlatan Ibrahimovic.

Solo un'amicizia?

Stando a quanto riportato dal settimanale di gossip, i due sarebbero una coppia.

In uno di questi, risalente a qualche giorno fa, il manager ha scritto: «Ti meriti un amore che ti voglia spettinata, con tutto e le ragioni che ti fanno alzare in fretta, con tutto e i demoni che non ti lasciano dormire. Ti meriti un amore che ti faccia sentire sicura, in grado di mangiarsi il mondo quando cammina accanto a te, che senta che i tuoi abbracci sono perfetti per la sua pelle. Ti meriti un amore che voglia ballare con te, che trovi il paradiso ogni volta che guarda nei tuoi occhi e non si stanchi mai di leggere le tue espressioni. Ti meriti un amore che ti ascolti quando canti, che ti appoggi quando fai il ridicolo, che rispetti il tuo essere libera, che ti accompagni nel tuo volo, che non abbia paura di cadere. Ti meriti un amore che ti spazzi via le bugie, che ti porti l’illusione, il caffè e la poesia».

La poesia di Frida Kahlo sembra essere più di una dedica d'amicizia, ma una vera e propria dichiarazione d'amore. I due però non hanno ancora né smentito né confermato la notizia.

Ma come l'avrà presa Arisa?

