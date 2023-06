Arisa, nuovo look e sorriso: aria di cambiamenti? Ecco cosa sta facendo

di Redazione Web

Novità per Arisa. La cantante, spesso al centro di bufere mediatiche, ha deciso di darci un taglio e iniziare a cambiare qualcosa. A partire dalla capigliatura. Ed eccola seduta dal parrucchiere con i capelli bagnati, pronti per essere modificati e dare un nuovo look alla cantante lucana. Cosa avrà scelto di fare? si chiedono in molti. Ed eccola, dopo poco tempo, su Instagram nuovamete mentre mostra l'esito del taglio. Biondo platino e scalato: il look di Arisa la rende certamente più rock e sbarazzina. Un'ottima scelta. Per le donne il taglio di capelli è emblematico di una novità: che sia davvero così?

La bufera



Eppure, pochi giorni fa, Arisa è stata protagonista di una bufera non indifferente tra lei e Chiara del duo Paola e Chiara. La cantante di "Sincerità", durante un'intervista rilasciata a Peter Gomez, aveva detto che la presidente del Consiglio non le dispiaceva, scatenando così l'ira di tutta la comunità LGBTQ+, della quale era madrina. A distanza di qualche giorno, anche la cantante Paola Iezzi (del duo Paola e Chiara) ha criticato Arisa che ha risposto molto stizzita con diverse storie Instagram.

Cosa è successo

Giugno è il mese del Pride e, quindi, in varie città italiane vengono organizzati eventi ai quali partecipano anche personaggi dello spettacolo che sostengono la causa della comunità LGBTQ+.

La risposta

Arisa ha risposto alla critica di Paola Iezzi in modo molto stizzito. La cantante ha detto: «Cara Paola io ti ho sempre seguito e stimata e mi dispiace moltissimo che tu abbia parlato così di me, senza mai mettere una buona parola per tutto ciò che ho fatto per la comunità LGBTQ+. Io ho lavorato veramente per loro e non sono andata solo in piazza a dire "Viva l'amore" addobbata di lustrini. Se mi vedi per strada non salutarmi nemmeno perché io odio l'ipocrisia e, poi, cresci un po' che c'hai quasi 50 anni bella». Arisa, poi, chiude il suo discorso facendo il dito medio a Paola Iezzi.

