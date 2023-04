Arisa, l'iconica risposta sul principe azzurro al follower: «Non arriva? E stica**i»

di Redazione web gossip

Arisa e l'ironia: un binomio perfetto. Non si smentisce mai la cantante lucana che da sempre usa la sua spiccata ironia per rispondere a critiche o semplici domande. E anche stavolta, infatti, è successo. Nel rispondere alla domanda di un fan che ha detto alla maestra di Amici di aspettare il principe azzurro in modalità relax, ecco la risposta di Arisa: «Ah tesoro allora tu hai la stessa modalità mia di attesa del principe azzurro: divanata...» dice diretta mostrando il suo outfit in pigiama e seduta sul divano.

La risposta

«Attesa? aspetta e spera, mo entra dalla finestra...da dove arriva questo.. da dove arriva..» continua Arisa e la chiusa è poetica: «Non arriva? e stica**i!» scatenando l'ironia dei follower. Nessun riferimento, però al gossip che impazza nelle ultime ore. Stando a quanto rivela TvBlog, ad Amici 23, ovvero la prossima edizione del talent show, non ci saranno Arisa e Raimondo Todaro. La cantante vorrebbe tornare a concentrarsi in primis sulla propria carriera di interprete e magari tentare di partecipare a Sanremo 2024. In molti, invece, sostengono che il ballerino di latino americano possa non essere riconfermato dopo la lite avvenuta (e mai andata in onda), con Maria De Filippi durante una delle scorse puntate del serale di Amici. Proprio Raimondo Todaro e Arisa sono alla guida di una delle tre squadre del programma e seguono gli allievi: Mattia e Wax.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 21:42

