Amici, l'ex professore lancia una frecciatina al programma e a Maria De Filippi? Ecco cosa ha pubblicato

Gli allievi all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi sono sempre meno: la finale, infatti, si avvicina sempre di più (è fissata per domenica 14 maggio) e per questo, le sfide sono sempre più accese.

Nelle ultime ore, però, un ex professore della scuola si è reso protagonista sui social.

La frecciatina

Steve LaChance, noto ex maestro del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, sembra aver lanciato una frecciata attraverso i social media.



La sesta puntata del serale

In gara al serale di Amici sono rimasti solamente sette allievi: Angelina, Isobel, Maddalena, Cricca, Wax, Aaron e Mattia. Durante l'ultima puntata è stato, infatti, eliminato il ballerino Ramon.

