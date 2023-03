Verissimo, ospiti e anticipazioni: da Costanza Caracciolo a Manuel Bortuzzo, le interviste di Silvia Toffanin

di Redazione web

Sarà anche questo un weekend ricco di emozioni per Verissimo. Silvia Toffanin è pronta ad accogliere i suoi ospiti nel salotto di Canale 5. La prima ospite sarà Costanza Caracciolo: ex velina, oggi moglie, madre e influencer. La compagna di Bobo Vieri parlerà di come aver dato alla luce la sua Stella abbia cambiato radicalmente la sua vita. La sua storia d’amore con l’ex centravanti è inziata anni fa ed è stata proprio lei a far mettere la testa a posto al bomber, dicono i media, considerato per anni uno degli scapoli d’oro del calcio italiano, con diverse storie alle spalle tra cui quella con Elisabetta Canalis e Melissa Satta.

Gli altri ospiti

Ma oltre a Costanza, ci saranno anche Megan e NDG, due degli allievi più amati di questa edizione di Amici che la scorsa settimana, sono stati costretti ad abbandonare il serale. E ancora Carol Alt, una delle top model più amate degli anni ’80 si presterà a un’intervista approfondita sulla sua carriera e sulla sua vita privata. Dopo di lei, toccherà al racconto di Manuel Bortuzzo, il 24enne che nel 2019 rimase colpito da un proiettile vagante che lo ha costretto su una sedia a rotelle per tutta la vita. L'ex gieffino, ora punta con decisione alle Paralimpiadi di Parigi, pronto a cercare il suo vero riscatto.

Il ricco parterre

Arriverà anche Arianna Bergamaschi, a teatro con il musical Vlad Dracula. Il secondo appuntamento, cioè quello di domenica 26, si aprirà con Maria e Catello Celentano, i genitori di Angela, la ragazza scomparsa 27 anni fa e di cui ancora non si hanno notizie. Una scelta inedita da parte della Toffanin, che ha deciso di trattare un importante caso di cronaca. A seguire, Lino Banfi, che appena un mese fa ha subito il grave lutto della scomparsa di sua moglie Lucia. In utlimo, toccherà a Carolyn Smith, la ballerina e coreografa nuovamente in lotta contro il cancro, l’amicizia tra Anna Pettinelli e Stefania Orlando e poi i tre giudici del serale di Amici Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè.

Ultimo aggiornamento: Sabato 25 Marzo 2023, 12:12

